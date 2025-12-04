Forlani stanza inadeguata L’intitolazione scatena le proteste della minoranza | Meriterebbe ben altro

No. Non avrebbe gradito polemiche, il centromediano della politica. E tanto più cagnare di campanile. Eppure, nel centenario della sua nascita, Arnaldo Forlani, tra i pesaresi innegabilmente più illustri della storia cittadina, è stato al centro d’un dibattito con qualche fiammella tra amministrazione e opposizione. Sul piatto l’intitolazione della sala della presidenza del Consiglio che il Comune celebrerà il prossimo 12 dicembre. Una decisione che non è andata giù alla minoranza di centrodestra, che ritiene "riduttiva" quella sede per un personaggio come l’Arnaldo del Caf. Così "riduttiva" che Dario Andreolli, Giulia Marchionni, Marco Lanzi, Michele Redaelli, Serena Boresta, Daniele Malandrino, Cristina Canciani, Giovanni Corsini, Mauro Marinucci, Giovanni Dallasta e Antonio Bartolomei hanno spedito al sindaco, Andrea Biancani, una lettera d’una facciata esprimendo "ferma contrarietà rispetto alla scelta di intitolare l’ufficio della presidenza del Consiglio comunale alla memoria dell’onorevole Arnaldo Forlani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

