Forbidden Fruit puntata extralarge per l’Immacolata su Canale 5
I telespettatori di Forbidden Fruit hanno un appuntamento imperdibile lunedì 8 dicembre 2025, giorno dell’Immacolata. Per l’occasione, la soap turca andrà in onda in una versione extralarge, durando circa due ore. Un piccolo regalo per gli appassionati, che potranno seguire le vicende di Yildiz, Ender e dell’intera famiglia Argun, sempre più vicine al gran finale della seconda stagione e al recast di uno degli storici protagonisti. I programmi di Maria De Filippi prendono una pausa La scelta di una puntata lunga arriva anche grazie alla pausa dei programmi di Maria De Filippi: Uomini e Donne e il daytime di Amici non andranno in onda il giorno dell’Immacolata, tornando regolarmente martedì 9 dicembre. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
