Forbidden Fruit puntata extralarge per l’Immacolata su Canale 5

Tivvusia.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I telespettatori di Forbidden Fruit hanno un appuntamento imperdibile lunedì 8 dicembre 2025, giorno dell’Immacolata. Per l’occasione, la soap turca andrà in onda in una versione extralarge, durando circa due ore. Un piccolo regalo per gli appassionati, che potranno seguire le vicende di Yildiz, Ender e dell’intera famiglia Argun, sempre più vicine al gran finale della seconda stagione e al recast di uno degli storici protagonisti. I programmi di Maria De Filippi prendono una pausa La scelta di una puntata lunga arriva anche grazie alla pausa dei programmi di Maria De Filippi: Uomini e Donne e il daytime di Amici non andranno in onda il giorno dell’Immacolata, tornando regolarmente martedì 9 dicembre. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

forbidden fruit puntata extralarge per l8217immacolata su canale 5

© Tivvusia.com - Forbidden Fruit, puntata extralarge per l’Immacolata su Canale 5

Contenuti che potrebbero interessarti

Forbidden Fruit cambia programmazione per l’8 dicembre: la bella sorpresa per il pubblico - Forbidden Fruit è tra le serie tv che hanno debuttato quest'anno sui teleschermi di Canale 5. Secondo ilsipontino.net

forbidden fruit puntata extralargeMediaset, Forbidden Fruit raddoppia: ecco quando andrà in onda una doppia puntata - Annunciata la messa in onda di un doppio appuntamento con Forbidden Fruit. Da msn.com

forbidden fruit puntata extralargeForbidden Fruit extralarge per l’Immacolata - La dizi turca in onda per circa 2 ore lunedì 8 dicembre al posto di Uomini e Donne e il daytime di Amici. Riporta davidemaggio.it

forbidden fruit puntata extralargeForbidden Fruit, cambio programmazione l'8 dicembre: la serie allunga con doppia puntata - L'appuntamento con la soap opera turca che appassiona il pubblico di Canale 5 subirà delle variazioni nel primo ... Riporta it.blastingnews.com

forbidden fruit puntata extralargeForbidden fruit 2, replica puntata del 26 novembre in streaming | Video Mediaset0 - Il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Lo riporta superguidatv.it

forbidden fruit puntata extralargeForbidden Fruit Anticipazioni Puntate dall'8 al 13 dicembre 2025: Yildiz scopre chi è il suo vero padre! - Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Forbidden Fruit in onda da lunedì 8 dicembre a sabato 13 dicembre 2025. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Forbidden Fruit Puntata Extralarge