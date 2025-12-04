Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. Nell' episodio di venerdì 5 dicembre Ender penserà di aver finalmente scoperto qualcosa per mettere fuori gioco Yildiz, ma non sa che si tratta solo di un'altra macchinazione della bionda. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nel corso della puntata. Dov'eravamo rimasti COn grande sorpresa di Halit e Alihan, Ender ha fatto irruzione in ufficio nel corso di una riunione del consiglio della Argun Holding, e ha annunciato di essere entrata in possesso del 15% delle . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 5 dicembre: Ender vuole annientare Yildiz, cresce la tensione tra Kemal e Halit