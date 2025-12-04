Fonderie Pisano | Il sindaco può e deve chiuderle

Tempo di lettura: < 1 minuto “Lo diciamo da vent’anni ma adesso l’ha messo nero su bianco anche il ministero dell’Ambiente”. Con queste parole il Comitato Salute e Vita ha rinnovato questa mattina, attraverso un incontro con la stampa, la sua richiesta di chiudere lo stabilimento di Fratte delle Fonderie Pisano. “ Deve e può farlo il sindaco di Salerno”, ha detto Lorenzo Forte presidente del comitato, alla luce sia dell’interpello ambientale inviato dalla giunta regionale della Campania sulla applicazione della normativa statale in materia di emissione in atmosfera e sul funzionamento delle fonderie di metalli ferrosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

