Fondazione CR di Mirandola per il 2026 stanziati 1,7 milioni Centrale la sanità

Modenatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri nel Salone principale di Palazzo Vischi la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha presentato agli stakeholder il Documento Programmatico Previsionale 2026 (DPA). Il documento rappresenta la parte progettuale ed esecutiva del Documento Programmatico Triennale 2025-2026-2027. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

fondazione cr di mirandola per il 2026 stanziati 17 milioni centrale la sanit224

© Modenatoday.it - Fondazione CR di Mirandola, per il 2026 stanziati 1,7 milioni. Centrale la sanità

Contenuti che potrebbero interessarti

La Fondazione CR Mirandola presenta il Documento programmatico e i progetti in ambito sanitario - Nella splendida cornice del Salone principale di Palazzo Vischi ieri, mercoledì 3 dicembre, la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha presentato agli stakeholder il Documento Programmatico Prev ... Scrive sassuolo2000.it

Fondazione Cr Firenze, le risorse per il 2026 salgono a 56,1 milioni - Le risorse di Fondazione Cr Firenze per i territori della Città Metropolitana di Firenze, Arezzo e Grosseto saliranno il prossimo anno a 56,1 milioni di euro dai 55 milioni del 2025. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Fondazione Cr Mirandola 2026