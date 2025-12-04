Fondazione CR di Mirandola per il 2026 stanziati 1,7 milioni Centrale la sanità
Ieri nel Salone principale di Palazzo Vischi la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha presentato agli stakeholder il Documento Programmatico Previsionale 2026 (DPA). Il documento rappresenta la parte progettuale ed esecutiva del Documento Programmatico Triennale 2025-2026-2027. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
