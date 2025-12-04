Fondazione Bentegodi contro il Comune | Immobilismo imbarazzante sulla nuova sede

I vertici della Fondazione Bentegodi hanno denunciato un «immobilismo imbarazzante» da parte del Comune sulla questione della nuova sede. Il presidente della fondazione Giorgio Pasetto e il vicepresidente Francesco Todeschini hanno accusato l'attuale amministrazione di non aver fatto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

fondazione bentegodi contro il comune immobilismo imbarazzante sulla nuova sede

