Foggia non dimentica il sacrificio di Antonio Ciccorelli | presto gli sarà intitolato un luogo pubblico

Foggiatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, giovedì 4 dicembre, dedicata a Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, è stata depositata l’istanza ufficiale per l’intitolazione di un luogo pubblico alla memoria del Vigile del Fuoco Antonio Ciccorelli, caduto nell’adempimento del dovere, il 19 settembre di un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

foggia non dimentica il sacrificio di antonio ciccorelli presto gli sar224 intitolato un luogo pubblico

© Foggiatoday.it - Foggia non dimentica il sacrificio di Antonio Ciccorelli: presto gli sarà intitolato un luogo pubblico

Scopri altri approfondimenti

Foggia non dimentica il sacrificio di Antonio Ciccorelli: presto gli sarà intitolato un luogo pubblico - Nel giorno di Santa Barbara, protettrice dei vigili del Fuoco, presentata l'istanza, avviata su sollecito del consigliere Francesco De Vito, con il sostegno e la sottoscrizione di tutti i consiglieri ... Da foggiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Foggia Dimentica Sacrificio Antonio