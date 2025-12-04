Foggia non dimentica il sacrificio di Antonio Ciccorelli | presto gli sarà intitolato un luogo pubblico
Nella giornata di oggi, giovedì 4 dicembre, dedicata a Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, è stata depositata l’istanza ufficiale per l’intitolazione di un luogo pubblico alla memoria del Vigile del Fuoco Antonio Ciccorelli, caduto nell’adempimento del dovere, il 19 settembre di un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
