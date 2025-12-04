Il prossimo avversario sulla strada dell’Ascoli sarà un Forlì che, a seguito della promozione in C ottenuta, continua a costituire una delle sorprese positive di questa prima parte del campionato del girone b. I biancorossi viaggiano in zona playoff e a debita distanza dalla zona di classifica che scotta. Ben 6 i successi ottenuti finora. Le ultime settimane non si sono rivelate particolarmente felici per la squadra allenata da Miramari che finora ha deciso di affidarsi al 4-3-3. Lontano dalle mura amiche i suoi uomini hanno fatto registrare 3 vittorie e si presenteranno lunedì (ore 14,30) al Del Duca per dare continuità al pareggio ottenuto in casa nell’ultima uscita contro il Bra (1-1). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Focus. Il prossimo avversario del Picchio: Petrelli da tenere d’occhio