FNP Informa – Dicembre 2025

FNP e il mondo dei fragili. ‘Rispetto, dignità, tutele ‘: sono i tre aspetti della vita sociale cui il coordinamento di Genere di FNP CISL Bergamo dedicherà una giornata di confronto e dibattito. Come cambia la medicina. FNP CISL Pensionati di Bergamo, in collaborazione con ANTEAS e Centro ACUSAN di Seriate, organizza una serie di incontri dal titolo ‘Come cambia la medicina’. Nuova sede FNP a Valbrembo. È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova sede FNP a Valbrembo. Aperto con la collaborazione dell’amministrazione, il nuovo sportello, che trova spazio all’interno della casa comunale di via Roma, va a arricchire il patrimonio di 43 sedi e oltre 100 recapiti che il sindacato pensionati della CISL gestisce in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it