Florenzi | Scudetto sfiorato? Non fu demerito della Roma ce la giocavamo contro una Juventus che faceva 100 punti a campionato

. Parla l’ex giallorosso. Per la consueta rubrica “L’album dei ricordi” oggi La Gazzetta dello Sport intervista Alessandro Florenzi. Una vita alla Roma, un’esperienza al Milan e tanto altro. LA SCELTA DELLA ROMA – « I miei mi fecero: scegli tu, il posto in cui ti senti più a tuo agio. E appena uscito da Trigoria dissi subito: “Voglio giocare qui”. Mica pensavo che ci avrei passato quasi tutta la carriera. ». GLI INIZI E L’IDOLO PIZARRO – « Giocavo vertice basso del centrocampo a tre e a quei tempi “Pek” dettava legge, rubavo da lui movimenti e giocate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Florenzi: «Scudetto sfiorato? Non fu demerito della Roma, ce la giocavamo contro una Juventus che faceva 100 punti a campionato»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Florenzi - Florenzi: “Lo Scudetto col Milan? È stato possibile perché abbiamo concentrato tutte le energie sul campionato, lasciando la Champions alle spalle.” Vai su Facebook

Florenzi: “Al Milan ci sono basi importanti. Leao? Non ha ancora capito quanto è forte” - Le parole di Alessandro Florenzi, ex terzino con un passato anche tra Roma e Milan, a Sky Calcio Club dopo Juventus- Scrive gianlucadimarzio.com

Florenzi: “La dedica di Camarda mi ha fatto piacere. Scudetto? Lotta aperta” - Le parole di Florenzi alla vigilia della sfida tra Milan e Roma, due squadre che hanno segnato la sua carriera calcistica. Secondo gianlucadimarzio.com

Florenzi: "Inter e Napoli favorite per lo scudetto, la Roma può dire la sua. E la Juventus..." - Alessandro Florenzi ha parlato a 360° del campionato italiano nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Favorite Inter ... Scrive tuttomercatoweb.com

Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso" - "In quel campionato pensavamo davvero una partita per volta, una cosa che mi è capitata poche volte. Da tuttomercatoweb.com