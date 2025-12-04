Florenzi parla di Nainggolan | Era il più matto Fuori dal campo…

Inter News 24 L’ex difensore di Milan e Roma Alessandro Florenzi ha parlato di Radja Nainggolan, definendolo il più matto. Fuori dal campo.. L’ex giocatore di Roma e Milan, Alessandro Florenzi, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha rivolto un pensiero al suo ex compagno di squadra ai tempi giallorossi, il centrocampista belga Radja Nainggolan. LE ULTIME SULL’INTER Nainggolan, noto per la sua grinta e il carisma in campo, ha vestito anche la maglia dei nerazzurri. Le dichiarazioni di Florenzi offrono uno spaccato sul carattere e il valore tecnico del “Ninja”, ricordando l’impatto che il centrocampista belga ha avuto sia a Roma che, sebbene per un periodo più breve, all’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Florenzi parla di Nainggolan: «Era il più matto. Fuori dal campo…»

