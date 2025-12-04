Florenzi | La Play nonna e la volta in cui De Rossi minacciò di uccidermi Oggi amo la numerologia

Gazzetta.it | 4 dic 2025

Una vita alla Roma, uno scudetto al Milan. Alessandro si racconta: "Ho iniziato rubando le giocate a Pizarro, al Barça un gol che vale due. E se devo andare in battaglia, mi porto Nainggolan". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

florenzi la play nonna e la volta in cui de rossi minacci242 di uccidermi oggi amo la numerologia

© Gazzetta.it - Florenzi: "La Play, nonna e la volta in cui De Rossi minacciò di uccidermi. Oggi amo la numerologia"

