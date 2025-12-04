Florenzi | La Play nonna e la volta in cui De Rossi minacciò di uccidermi Oggi amo la numerologia
Una vita alla Roma, uno scudetto al Milan. Alessandro si racconta: "Ho iniziato rubando le giocate a Pizarro, al Barça un gol che vale due. E se devo andare in battaglia, mi porto Nainggolan".
Alessandro Florenzi al "Club" di Sky Sport "Lautaro prima che arriva il pallone ti viene addosso, e te ne dà una. Poi mentre sta arrivando ancora, ti dà un'altra botta, e poi prende la palla. Se lui aspetta la palla, non la prende, ma se mentre arriva il pallone
#Florenzi sorprende tutti: "Su #Koné #Rrahmani non fa fallo, l'ho capito da una cosa..."
Florenzi: "Io malato di Playstation. Quella volta che andai in aeroporto col televisore in braccio…" - Alessandro Florenzi, ospite ad "E poi c'è Cattelan", show televisivo condotto dallo stesso Alessandro Cattelan, ha raccontato qualche aneddoto legato alla
Florenzi, addio al calcio: "Grazie di tutto amico mio". Da 'bello de nonna' allo scudetto col Milan - Così Alessandro Florenzi ha annunciato l'addio al calcio a 34 anni, accompagnando il suo saluto con un video in cui scorrono bambini che rincorrono un pallone,
Florenzi dice basta: dall'abbraccio alla nonna alla Nazionale, storia di un predestinato - Dopo una stagione segnata da un infortunio già ad agosto e una sola presenza all'ultima giornata nel campionato finito a maggio, l'ex azzurro abbandona il calcio dopo
Roma: Florenzi ammonito per l'abbraccio alla nonna - Allo stadio Olimpico si è verificato un episodio particolare in occasione del secondo gol segnato dalla Roma contro il Cagliari: i giallorossi sono avanti 1-
Romamania: Florenzi 'bello di nonna', ma quanti infortuni - Quando si guarda Florenzi negli occhi, l'impressione è che sappia esattamente cosa vuole dalla vita.