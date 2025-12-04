Five Nights at Freddy' s 2 recensione | un sequel atrofizzato e impassibile

Animatronics aggiornati, una trama arzigogolata e una forza cinetica assente: il leggendario Freddy's riapre le porte per un secondo capitolo che sfocia nella noia. In sala. Un incipit audace, che si disperde però frettolosamente. Dietro, la voglia di essere più "maturi", facendo però perdere la giusta aderenza, e quindi l'interesse generale. Forte dell'incasso del primo film - un successo inaspettato, per certi versi - gli animatronics targati Scott Cawthon (ri)prendono vita in un un sequel che, lo scriviamo subito, delude sotto innumerevoli punti di vista. Considerando il tono, considerando il contesto (è pur sempre un franchise tratto da un videogioco), considerando lo scopo finale, Five Nights at Freddy's 2, ancora diretto da Emma Tammi, tende ad assumere una postura inspiegabilmente impassibile e molto poco coinvolgente, orientata . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Five Nights at Freddy's 2, recensione: un sequel atrofizzato e impassibile

