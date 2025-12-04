Five Nights at Freddy’s 2 | ci sono scene post credits?

Gli animatronics tornano ad inquietarci in Five Nights at Freddy’s 2 (trovate la recensione completa senza spoiler qui ). Il film ricalca alla perfezione le ambientazioni del videogame, che i fan di lunga data del franchise apprezzeranno probabilmente di più con rispetto a quelle leggermente più edulcorate del primo capitolo. FNAF 2 punta molto sui jumpscare e suoi suoni improvvisi per far saltare lo spettatore sulla poltrona alla prima occasione utile, ma riesce anche abbastanza bene a creare una tensione piuttosto costante per tutta la durata del film, cioè circa 1h44. Oltre a terminare con un gigantesco cliffhanger, Five Nights at Freddy’s 2 ci riserva anche una bella scena post credits, quindi non abbiate fretta di alzarvi e andarvene! Questa scena risulterà particolarmente nostalgica per i fan del videogame e pare proprio porre le basi per quello che sarà il terzo capitolo della saga, non ancora ufficialmente annunciato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Five Nights at Freddy’s 2: ci sono scene post credits?

