Fiumicino celebra Santa Barbara
Fiumicino, 4 dicembre 2025 – In occasione della Festa di Santa Barbara, patrona dei marinai, dei vigili del fuoco, degli artiglieri e di tutti coloro che svolgono professioni esposte a pericoli improvvisi, l’assessore all’Ambiente Stefano Costa, ha preso parte alla Santa Messa celebrata presso la sede della Capitaneria di Porto di Viale Traiano.?Alla cerimonia erano presenti autorità religiose, civili e militari, tra cui il Capitano di Vascello della Capitaneria di Porto di Fiumicino, Emilio Casale. “Una ricorrenza che ci ricorda il valore del servizio, del sacrificio e della dedizione di uomini e donne che ogni giorno garantiscono sicurezza sul mare e sul territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
