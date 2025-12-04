Fiuggi operazione antidroga | 26enne denunciato Sequestrate dosi di hashish e materiale per lo spaccio
I Carabinieri della Stazione di Fiuggi, insieme a un’unità cinofila del Comando Carabinieri di Ponte Galeria (Roma), hanno denunciato in stato di libertà un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, al termine di un mirato servizio antidroga.I militari, insospettiti dai movimenti anomali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondisci con queste news
#Fiuggi – Spaccio di sostanza stupefacente: arrestato un 39enne del posto Operazione antidroga nel comune di | tg24.info | tg24.info/fiuggi-spaccio… #39ennearrestato #detenzionespacciodroga Vai su X
FIUGGI - Spaccio di droga: arrestato un 27enne - Operazione antidroga nel comune di Fiuggi dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 27enne del posto. L’uomo, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di eludere il controllo di polizia cerc - facebook.com Vai su Facebook
Operazione antidroga, 3 arresti - Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Livorno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo rainews.it