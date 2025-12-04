Fiuggi operazione antidroga | 26enne denunciato Sequestrate dosi di hashish e materiale per lo spaccio

I Carabinieri della Stazione di Fiuggi, insieme a un’unità cinofila del Comando Carabinieri di Ponte Galeria (Roma), hanno denunciato in stato di libertà un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, al termine di un mirato servizio antidroga.I militari, insospettiti dai movimenti anomali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Fiuggi, operazione antidroga: 26enne denunciato. Sequestrate dosi di hashish e materiale per lo spaccio

