Firenze salta la cittadinanza a Francesca Albanese

Firenze, 4 dicembre 2025 – È dunque finita così. La presidente della commissione Pace e Diritti del Comune di Firenze, Stefania Collesei ha preso atto che non ci sono né le condizioni né i numeri per la cittadinanza fiorentina a Francesca Albanese proposta da una risoluzione presentata da Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune. Il voto è stato dunque rinviato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Firenze, salta la cittadinanza a Francesca Albanese

