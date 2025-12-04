Firenze Rocks 2026 memorabile Kravitz Robbie Williams e The Cure Unica data italiana per tutti e tre

Sarà un’estate di grande musica alla Visarno Arena. Il Firenze Rocks, festival prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, torna con l’edizione 2026 dal 12 al 14 giugno prossimi con tre nomi di grande richiamo: Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure. In tutti e tre i casi Firenze rappresenta l’unica data italiana. Insomma, il Firenze Rocks 2026 sarà memorabile. "La Visarno Arena sarà ancora una volta uno dei palcoscenici musicali più importanti d’Europa – commenta la sindaca Sara Funaro –. Un grande evento che conferma la vocazione internazionale della nostra città: viva, attrattiva e capace di ospitare cultura e musica" Ad aprire il festival, il 12 giugno sarà Lenny Kravitz, per la prima volta assoluta sul palco di Firenze Rocks. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze Rocks 2026 memorabile. Kravitz, Robbie Williams e The Cure. Unica data italiana per tutti e tre

