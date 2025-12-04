Firenze | rapina alla Coop di via Carlo Del Prete arrestato un 32enne

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno arrestato un trentaduenne originario della Tunisia, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, per l’ipotesi del reato di rapina impropria L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Firenze: rapina alla Coop di via Carlo Del Prete, arrestato un 32enne

