Firenze | rapina alla Coop di via Carlo Del Prete arrestato un 32enne
I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno arrestato un trentaduenne originario della Tunisia, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, per l’ipotesi del reato di rapina impropria L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
