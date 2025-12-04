Firenze Marathon la festa dei volontari

Firenze, 4 dicembre 2025 – La Firenze Marathon, nell’edizione dei record con oltre 12.000 atleti al traguardo, ha voluto rendere omaggio ai veri artefici di questo straordinario risultato: i suoi volontari. Senza di loro, nessuna maratona potrebbe prendere vita con la precisione, la sicurezza e l’accoglienza che da anni distinguono l’evento fiorentino nel panorama internazionale. Dietro ogni chilometro percorso dai podisti c’è infatti un lavoro silenzioso e instancabile: c’è chi allestisce le strade ancora addormentate, chi presidia gli incroci, chi prepara un ristoro che diventa sollievo e nuova energia, chi accoglie gli atleti al traguardo con un sorriso capace di cancellare la fatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

