La Polizia è intervenuta in via Erbosa per la segnalazione di un furto consumato all’interno di un esercizio commerciale. Le Volanti hanno preso contatti con il richiedente, un dipendente del negozio, il quale ha riferito ai poliziotti di aver notato un soggetto prelevare dallo scaffale un power bank, occultarlo in tasca e poi oltrepassare le casse automatiche pagando esclusivamente una bibita L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: furto in negozio di via Erbosa, gli agenti fermano un giovane e scoprono che ha anche due panetti di hashish