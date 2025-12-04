Firenze Friends of Florence e Angeli del Bello per il tabernacolo di Piazza Tasso

Firenze, 4 dicembre 2025 – Friends of Florence, che nel 2025 ha rinnovato il proprio sostegno alla Fondazione Angeli del Bello per la manutenzione dei tabernacoli, ha partecipato, insieme ai cittadini, il lunedì scorso all'intervento al tabernacolo di Piazza Tasso, angolo via del Campuccio, restaurato già nel 2018 grazie al contributo della fondazione americana. Un intervento di cura per un bene restituito alla città. L’intervento è stata eseguito dalla squadra dei Custodi del Bello, impegnata durante tutto l’anno nella piccola manutenzione dei tabernacoli cittadini grazie al sostegno di Friends of Florence. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Friends of Florence e Angeli del Bello per il tabernacolo di Piazza Tasso

Contenuti che potrebbero interessarti

Congratulazioni ai nostri “runners” che hanno preso parte e concluso la 41^ Firenze Marathon!!!!!!! Vedere la triplice lungo i 42km di gara e’ stato veramente emozionante……..Grazie a tutti!! * * * * * #run #runner #friends #enjoy #marathon #enjoylife #canottieri - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, Friends of Florence e Angeli del Bello per il tabernacolo di Piazza Tasso - Il patto tra le due realtà che si occupano di custodire la bellezza della città ha portato a 42 interventi solo nel 2025 ... Lo riporta lanazione.it

Friends of Florence e Fondazione Angeli del Bello insieme per la manutenzione del tabernacolo di piazza Tasso - Friends of Florence, che nel 2025 ha rinnovato il proprio sostegno alla Fondazione Angeli del Bello per la manutenzione dei tabernacoli, ha partecipato, ... Da gonews.it

Il tesoretto della cultura per Firenze: i “Friends of Florence” festeggiano i 25 anni di restauri. Un “piano Marshall” da 14 milioni - Circa 14 milioni di euro raccolti e spesi in 25 anni per 400 tra restauri e riallestimenti, che uno dopo l’altro formano ... Da ilfattoquotidiano.it

Premio Friends Of Florence, edizione tutta dedicata all'alluvione di Firenze - La Fondazione non profit Friends of Florence, in collaborazione con l’Associazione non profit Istur- Segnala lanazione.it

San Miniato al Monte, restauri realizzati grazie ai mecenati Friends of Florence - Grazie ai mecenati di Friends of Florence, la fondazione americana che dal 1998 sostiene la conservazione del patrimonio fiorentino e toscano, nell'abbazia di San Miniato al Monte a Firenze sono stati ... Scrive adnkronos.com

Madonna con Bambino del Carmine riscoperta a Firenze - L'avvio della Settimana Santa per la Chiesa del Carmine di Firenze quest'anno non è solo il consueto momento spirituale di grande importanza ma è anche l'occasione per valorizzare alcuni dei suoi ... Secondo adnkronos.com