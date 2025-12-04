Firenze da una prospettiva diversa ma autentica | ecco la nuova guida di Ginevra Poli

Lanazione.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 4 dicembre 2025 – Una  nuova guida su Firenze per rivelare un suo volto più autentico, intimo e sorprendentemente vivo. È questo l’intento che si è proposta Ginevra Poli scrivendo “Firenze”, il nuovo volume uscito il 7 ottobre 2025, pubblicato in coedizione FeltrinelliMorellini. L’autrice invita a scoprire la città e i suoi dintorni da una prospettiva diversa, lontana dai grandi flussi turistici e vicina alla sua storia più autentica. Il libro fa parte di una collana di guide che uniscono curiosità, cultura e innovazione multimediale, grazie all’integrazione nel testo di contenuti digitali, playlist, qr code e podcast per un’esplorazione delle città più interattiva e coinvolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze da una prospettiva diversa ma autentica ecco la nuova guida di ginevra poli

© Lanazione.it - Firenze da una prospettiva diversa (ma autentica): ecco la nuova guida di Ginevra Poli

Altre letture consigliate

firenze prospettiva diversa autenticaFirenze da una prospettiva diversa (ma autentica): ecco la nuova guida di Ginevra Poli -  Pensata per il pubblico italiano e scritta da un’autrice profondamente legata al territorio, la guida include contenuti audio extra, p ... Scrive lanazione.it

'Firenze in bici', la città in dieci itinerari sulle due ruote - Vedere, pedalando alla cadenza preferita, la Firenze conosciuta ma osservata da una prospettiva diversa, quella dei dettagli trascurati dei percorsi consueti, consumati dalla distrazione ... Secondo ansa.it

Festival Nazionale dell’Economia Civile, via alla 6ª edizione. Abodi: «Diamo ai giovani la possibilità di una prospettiva futura diversa» - Si è aperta a Firenze la 6ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma fino a domenica 6 ottobre. Riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Firenze Prospettiva Diversa Autentica