Firenze da una prospettiva diversa ma autentica | ecco la nuova guida di Ginevra Poli
Firenze, 4 dicembre 2025 – Una nuova guida su Firenze per rivelare un suo volto più autentico, intimo e sorprendentemente vivo. È questo l’intento che si è proposta Ginevra Poli scrivendo “Firenze”, il nuovo volume uscito il 7 ottobre 2025, pubblicato in coedizione FeltrinelliMorellini. L’autrice invita a scoprire la città e i suoi dintorni da una prospettiva diversa, lontana dai grandi flussi turistici e vicina alla sua storia più autentica. Il libro fa parte di una collana di guide che uniscono curiosità, cultura e innovazione multimediale, grazie all’integrazione nel testo di contenuti digitali, playlist, qr code e podcast per un’esplorazione delle città più interattiva e coinvolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
