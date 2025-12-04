Firenze così vengono gestite le fughe di gas | tecnologia interventi immediati e una squadra operativa 24 ore su 24
Firenze, 4 dicembre 2025 – A Firenze la gestione delle fughe di gas è affidata a un sistema organizzato che combina tecnologie avanzate, prontezza operativa e competenze specialistiche. Da quasi trent’anni un ruolo determinante lo svolge Firenze Manutenzioni Srl, la società fondata da Gianfranco Capecchi e oggi guidata dal figlio Francesco, considerata un presidio strategico dal Comune e dallo Stato per la sicurezza urbana. Il protocollo immediato. Ogni segnalazione di possibile fuga di gas attiva un protocollo immediato: l’azienda mantiene una reperibilità continua, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, compresi festivi e notti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
