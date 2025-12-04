firenze 100 donne vestite di rosso apre una sede contro la violenza di genere

Firenze, 2 dicembre 2025 - #100donnevestitedirosso è il flashmob ideato nel 2017 dall’artista genovese Alessia Cotta Ramusino, per sensibilizzare sulla condizione della donna nella società, le discriminazioni, i soprusi e le violenze di cui la donna è stata ed è ancora oggi vittima. Tutto parte da ‘Yallah’ di Alessia, brano prodotto e voluto dal produttore Giorgio Tani, ultimo desiderio dello storico manager di artisti genovesi quali i Ricchi e Poveri e New Trolls, scomparso prematuramente nel 2017. “Sono una musicista e compositrice – spiega Ramusino, presidente dell’associazione - scrissi nel 2011 questa ballad perché mi aveva molto colpito il caso di Melania Rea, e quando nel 2016 il mio produttore discografico della BMAmusic mi disse di pubblicarla sentii il bisogno di avere al mio fianco altre donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

