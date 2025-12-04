Fiori urne sugli alberi | il cimitero spontaneo con le ceneri dei cari in un campo vista San Luca

Si trova in una piccola area verde vicino al parcheggio di via Monte Albano. Il presidente di quartiere Cipriani: “Capisco il gesto, ma è vietato. Dovremo rimuovere tutto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Fiori, urne sugli alberi: il cimitero spontaneo con le ceneri dei cari in un campo vista San Luca

