Fiori urne sugli alberi | il cimitero spontaneo con le ceneri dei cari in un campo vista San Luca

Repubblica.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si trova in una piccola area verde vicino al parcheggio di via Monte Albano. Il presidente di quartiere Cipriani: “Capisco il gesto, ma è vietato. Dovremo rimuovere tutto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

fiori urne sugli alberi il cimitero spontaneo con le ceneri dei cari in un campo vista san luca

© Repubblica.it - Fiori, urne sugli alberi: il cimitero spontaneo con le ceneri dei cari in un campo vista San Luca

