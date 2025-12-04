Fiorentina Vanoli traccia subito la prima strada Quali saranno i cambiamenti in vista?

Fiorentina, Vanoli traccia la strada: tra dubbi tattici e ritorno alla difesa a quattro La Fiorentina si prepara a vivere una settimana decisiva, con Paolo Vanoli che punta a imprimere una svolta dopo la sconfitta di Bergamo. "Per cambiare serve anche trovare il timing giusto", ha spiegato il tecnico viola, sottolineando come il periodo attuale .

Paolo Vanoli alla cena di Natale: "Avevo lasciato la #Fiorentina allo stadio, ci si allenava ai Campini, vedo adesso il Viola Park e sono emozionato per questo. Ne approfitto per ringraziare chi mi ha portato qua, Ferrari, Goretti ma anche la famiglia Commisso.

Una nuova Fiorentina, con il ritorno di Gosens Vanoli cambia modulo

Vanoli, ansia retrocessione: "Fiorentina, la palla è vita o morte. Col Sassuolo da ultima" - " Da quando ho preso la squadra ho detto ai giocatori quella che è la realtà.

Vanoli scuote la Fiorentina: "Siamo in lotta salvezza, serve cambiare mentalità. Paura e sfortuna ci frenano, ma dobbiamo restare positivi" - A Bergamo arriva la tredicesima partita consecutiva senza vittoria in Serie A, con la sconfitta per 2-

Fiorentina, accordo raggiunto con Vanoli: sarà in panchina contro il Genoa di De Rossi - Non c'è tempo da perdere in casa viola, l'ultimo posto in classifica spaventa e non lascia spazio alle indecisioni.

Verso Fiorentina-Juve, Vanoli carica la squadra: "Questa è la partita". Poi l'elogio a Spalletti - L'ex tecnico granata: «voglio dai miei ferocia, impegno e capacità di reagire nei momenti di difficoltà» Mai era accaduto alla Fiorentina di affrontare la Juventus da ultima in classifica, per questo ...

Fiorentina, Vanoli: "Sarà una strada lunga e difficile. Dobbiamo riconquistare i nostri tifosi" - Subentrato dopo l'esonero di Stefano Pioli, Vanoli ha già debuttato sulla panchina viola nell'ultimo turno di campionato, ...

Fiorentina, Vanoli si presenta: "Serve resettare. Mi piacciono le sfide" - Le prime parole di Paolo Vanoli da allenatore della Fiorentina ai canali ufficiali del club.