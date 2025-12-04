Firenze, 4 dicembre 2025 - Il messaggio è stato ribadito con forza nelle ultime ore (compresa la cena di Natale per gli sponsor e i dipendenti che è andata in scena al Viola Park) dal direttore generale Alessandro Ferrari: ora più che mai serve restare uniti. Solo attraverso la compattezza del gruppo – squadra, società e tifosi – la Fiorentina potrà provare a uscire da un momento sportivamente disastroso, con cinque punti da recuperare sulla zona salvezza e senza nemmeno una vittoria dopo tredici giornate di campionato. È vero che la situazione appare anomala, perché il valore della rosa viola non è paragonabile a quello delle squadre abituate a lottare per non retrocedere, ma resta un dato: da quando esistono i tre punti a vittoria, nessuno in Serie A si è mai salvato con un cammino così negativo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fiorentina, marea viola a Reggio Emilia nel momento più difficile. Appello della Curva Fiesole