Fiorentina in Serie B? Carlo Conti sbotta | Non fatemi parlare tirate fuori le p

La crisi della Fiorentina comincia a preoccupare i tifosi viola. La squadra guidata da Paolo Vanoli stazione infatti all'ultimo posto in classifica, in compagnia del Verona, con soli sei punti e ancora nessuna vittoria conquistata. Una posizione di sicuro inattesa, considerando il valore dei giocatori in rosa e le aspettative di inizio stagione rese ancora più alte dal ritorno di un tecnico quotato come Stefano Pioli. Tra i più delusi per il rendimento di Kean e compagni, c'è sicuramente Carlo Conti, tifosissimo viola. Il volto storico della Rai ha parlato della sua squadra del cuore, a margine della presentazione a Roma dello spot sulla campagna antinfluenzale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fiorentina in Serie B? Carlo Conti sbotta: "Non fatemi parlare, tirate fuori le p..."

Approfondisci con queste news

Fiorentina in Serie B, Carlo Conti: "Tirate fuori le p...., ma non fatemi parlare" - facebook.com Vai su Facebook

Non può esistere una Serie A senza Fiorentina. Oggi il club ha bisogno di silenzio e di compattezza per uscire dalla crisi: per Walter Sabatini, l'esempio storico da cui prendere ispirazione è il discorso di Churchill, non il Titanic ? 1/4 Vai su X

Fiorentina in Serie B? Carlo Conti sbotta: "Non fatemi parlare, tirate fuori le p..." - gli attributi diciamo" ... Secondo msn.com

Fiorentina in Serie B, Carlo Conti: "Tirate fuori le p...., ma non fatemi parlare" - Tanta preoccupazione anche da parte di Carlo Conti, il famoso conduttore da sempre grande appassionato della Viola ... Lo riporta corrieredellosport.it

Fiorentina e l’incubo Serie B: chi si è salvato partendo (male) come la Viola - Ecco i precedenti degli ultimi trent’anni e chi (pochi) si è salvato partendo così male A Firenze sanno già ... Lo riporta panorama.it

C'è davvero un problema di arbitri in Serie A? Cosa servirebbe per ristabilire la calma? Il mondo Inter è troppo critico con Lautaro Martinez? La Fiorentina rischia sul serio ... - Tre domande a tre giornalisti di GOAL sulla tredicesima giornata di Serie A: l'analisi sul sistema arbitrale e sul Var, il caso Lautaro e il disastro Fiorentina. Si legge su goal.com

Pisa-Fiorentina, è Paolo Brosio ‘contro’ Carlo Conti: “Che sia un gran derby” - Pisa, 28 settembre 2025 – Amici del cuore, protagonisti anche insieme di tanti programmi tv di successo ma per un pomeriggio divisi da una rivalità calcistica. Si legge su lanazione.it

Fiorentina, l’incubo serie B agita i tifosi: le ipotesi per evitare il disastro - Gudmundsson: una festa dei tifosi il giorno della sua conferma, nonostante avesse fatto un campionato non entusiasmante. Scrive msn.com