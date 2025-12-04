Fiordellisi e Ferrara | Dal Rapporto Svimez 2025 motivazioni per aderire allo sciopero del 12 dicembre

Dal Rapporto Svimez 2025 ulteriori motivazioni per aderire allo Sciopero generale del 12 Dicembre 2025. Così inizia l’analisi Politico-Sindacale dell’Area Nolana di Franco Fiordellisi responsabile Cgil e Salvatore Ferrara responsabile pensionati SPI. “Lo sciopero generale CGIL in Campania vedrà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Fiordellisi e Ferrara: "Dal Rapporto Svimez 2025 motivazioni per aderire allo sciopero del 12 dicembre"

Leggi anche questi approfondimenti

Rapporto Svimez, Fiordellisi: segnali positivi ma nel Sud la crescita non si trasforma in sviluppo - E’ Franco Fiordellisi, esponente della Cgil, a intervenire sul rapporto SVIMEZ 2025 nel contesto campano e del nuovo governo regionale. Riporta corriereirpinia.it

Rapporto Svimez: Bianchi (Direttore), “oggi l’emergenza è l’emigrazione e non l’immigrazione” - Lo ribadisce oggi lo Svimez che a Roma, nell’Aula Magna della Pontificia Università Gregoriana, ha presentato il suo rapporto annuale. Si legge su agensir.it