Fiocco azzurro a casa dei Pinguini Tattici Nucleari |  Il frontman del gruppo Riccardo Zanotti è diventato papà di un maschietto

Fiocco azzurro a casa dei Pinguini Tattici Nucleari: Il frontman del gruppo, Riccardo Zanotti, è diventato papà. Il cantante 31enne lo ha annunciato al mondo con una foto condivisa sul profilo Instagram del gruppo in cui lo si vede tenere in braccio il piccolo corredato dal commento “ Per favore non piangere ”, verso di uno dei brani più amati del gruppo bergamasco, Pastello bianco. Poi un cuoricino rosso e la data di nascita del bambino, 29 novembre 2025. Chi è la compagna di Riccardo Zanotti. A oggi sono tutte le informazioni condivise da Zanotti sulla sua vita privata: il cantante è riservatissimo, e non si sa né il nome del piccolo né chi sia la mamma. 🔗 Leggi su Amica.it

