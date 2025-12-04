Fino all' Immacolata Aldo Giovanni e Giacomo si prendono i cinema lecchesi

La settimana del weekend lungo dell'Immacolata è nel segno assoluto di Aldo, Giovanni e Giacomo, che tornano al cinema con il docufilm sulla loro carriera, Attitudini: nessuna. Questo titolo imperversa in molte sale del territorio, ma non è l'unico film di prima visione presente. E si avvicina. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

