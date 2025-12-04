Fino all' Immacolata Aldo Giovanni e Giacomo si prendono i cinema lecchesi

La settimana del weekend lungo dell'Immacolata è nel segno assoluto di Aldo, Giovanni e Giacomo, che tornano al cinema con il docufilm sulla loro carriera, Attitudini: nessuna. Questo titolo imperversa in molte sale del territorio, ma non è l'unico film di prima visione presente. E si avvicina. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Fino all'Immacolata Aldo, Giovanni e Giacomo si prendono i cinema lecchesi

Altre letture consigliate

Neve sulle Alpi oltre i 1000 metri e piogge fino a venerdì. Per il ponte dell'Immacolata un anticiclone porterà il sole #ANSA Vai su X

#Napoli- Potenziati i trasporti per il Ponte dell' Immacolata. Linea 6 fino alle 21, Linea 1 fino alle 2 di notte. #Trasporti #Treni #Linea #Turisti #Immacolata #Ponte #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Fino all'Immacolata Aldo, Giovanni e Giacomo si prendono i cinema lecchesi - Non mancano blockbuster e film di animazione, nell'attesa dell'imminente ritorno di Checco Zalone ... Si legge su leccotoday.it

Aldo, Giovanni e Giacomo si raccontano nel docu-film ‘Attitudini: Nessuna’: “Abbiamo iniziato qui a Radio Deejay” - "Abbiamo iniziato proprio qui, in radio, dopo che avevamo conosciuto Amadeus in vacanza. Lo riporta deejay.it

Attitudini: nessuna, la recensione. Tutta la (coraggiosa) vulnerabilità di Aldo, Giovanni e Giacomo - Sophie Chiarello scrive e dirige Attitudini: nessuna, un documentario in cui il valore dello storytelling si mischia al ritratto epocale, esaltando il profilo umano di Aldo, Giovanni e Giacomo. Scrive msn.com

Amicizia, talento, sperimentazione: “Attitudini: nessuna” di Aldo, Giovanni e Giacomo - Dal 4 dicembre nelle sale il documentario "Attitudini: nessuna" di Aldo, Giovanni e Giacomo. Scrive amica.it

Aldo, Giovanni e Giacomo protagonisti del nuovo film 'Attitudini: nessuna'. «Torniamo al cinema con un docu-panettone» VIDEO - Dall’infanzia trascorsa negli oratori alle prime occupazioni come operai, infermieri o animatori, fino a diventare i popolarissimi Aldo, Giovanni e Giacomo. Come scrive msn.com

Aldo, Giovanni e Giacomo come non li avete mai visti: ecco il trailer di Attitudini: nessuna - Punti di riferimeno assoluti della comicità italiana, Aldo, Giovanni e Giacomo hanno alle spalle trentacinque anni di carriera: dal teatro al grande successo arrivato grazie alla televisione, e poi ... Si legge su comingsoon.it