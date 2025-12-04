Finita tra Can Yaman e Sara Bluma | sparite le foto profili chiusi e silenzio totale

Can Yaman è tornato single. La storia d’amore tra l’attore turco e Sara Bluma, dj e artista di origini algerine, si è conclusa dopo mesi di apparente serenità. Ad anticipare la rottura, qualche giorno fa, era stata la gossiper Deianira Marzano, poi il settimanale Diva e Donna, ha condiviso una confessione dell’attore: “Ora cerco un vero amore”. Una dichiarazione che se confermata, lascia intravedere un momento di riflessione personale e la volontà di voltare pagina. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonnasettimanale) La notizia arriva in un periodo particolarmente intenso per Yaman, reduce dall’ottimo risultato delle prime due puntate di Sandokan, la serie tv evento trasmessa da Rai 1 e girata tra la Calabria e il Lazio, con qualche location internazionale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Finita tra Can Yaman e Sara Bluma: sparite le foto, profili chiusi e silenzio totale

