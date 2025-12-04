Fini | Mi commuove l' invito ad Atreju

Gianfranco Fini fa sapere di essere commosso per l'invito che gli è stato rivolto dalla kermesse Atreju. Fratelli d'Italia non è il suo partito e lui si è lasciato piuttosto male con la destra, quando uscì dal Pdl sbattendo la porta ("che fai, mi cacci?", disse rivolto a Berlusconi), ma le radici non si dimenticano. Ha guidato l' Msi e poi Alleanza nazional e, dalle cui ceneri è nato il partito della premier Giorgia Meloni. L'invito ad Atreju, "per certi aspetti mi commuove - dice Fini al quotidiano La Stampa -. Arriva da parte di giovani che nel '93 non erano nemmeno nati. Vogliono capire il passato, le radici, invece di reciderle". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fini: "Mi commuove l'invito ad Atreju"

