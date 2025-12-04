Fini entusiasta di tornare ad Atreju | Sono commosso La Fiamma nel simbolo è un problema solo per chi guarda al passato
Tornare ad Atreju “per certi aspetti mi commuove. A rriva da parte di giovani che nel ’93 non erano nemmeno nati. Vogliono capire il passato, le radici, invece di reciderle. C’è una continuità, in una comunità che si percepisce tale”. Queste le parole di Gianfranco Fini, che intervistato a La Stampa si è dimostrato entusiasta nel partecipare al panel con Francesco Rutelli. I due si erano sfidati alle urne per salire al Campidoglio nel lontano 1993, ma quella volta il candidato espresso dal centrosinistra aveva avuto la meglio. Come ha spiegato l’ex segretario di Alleanza Nazionale: “Diciamo che, di fronte a lacerazioni profonde, il tempo è sempre galantuomo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Atalanta-Genoa: 4-0. In Coppa Italia contro il Genoa arriva la terza vittoria consecutiva per l'Atalanta, dopo quelle ai danni di Eintracht Francoforte e Fiorentina. Un netto 4-0 favorito dall'espulsione di Fini nel primo tempo. Ad aprire le danze Djimsiti, con un Vai su Facebook
Atreju 2025, il ritorno commuove Fini: “Il tempo è sempre galantuomo. La fiamma non è un problema” - È tutto pronto per Atreju 2025, l’evento di Fratelli d'Italia che ogni anno si svolge a Roma. Lo riporta iltempo.it
Atreju rilancia l’invito a Schlein: "Il confronto è nel nostro dna" - Sul palco saliranno anche personaggi dello spettacolo e dello sport: da Mara Venier a Bova ... Riporta msn.com