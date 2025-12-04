Tornare ad Atreju “per certi aspetti mi commuove. A rriva da parte di giovani che nel ’93 non erano nemmeno nati. Vogliono capire il passato, le radici, invece di reciderle. C’è una continuità, in una comunità che si percepisce tale”. Queste le parole di Gianfranco Fini, che intervistato a La Stampa si è dimostrato entusiasta nel partecipare al panel con Francesco Rutelli. I due si erano sfidati alle urne per salire al Campidoglio nel lontano 1993, ma quella volta il candidato espresso dal centrosinistra aveva avuto la meglio. Come ha spiegato l’ex segretario di Alleanza Nazionale: “Diciamo che, di fronte a lacerazioni profonde, il tempo è sempre galantuomo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fini entusiasta di tornare ad Atreju: “Sono commosso. La Fiamma nel simbolo è un problema solo per chi guarda al passato”