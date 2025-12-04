Fineco chiude Novembre con €1 mld di raccolta asset gestiti a €520 mln componente amministrata a €538 mln e 1,79 milioni di clienti

Nel mese scorso la raccolta Fineco registra -23% rispetto a ottobre 2025, mentre il gruppo acquisisce quasi 180.000 nuovi clienti da inizio anno, con una crescita del 30% su base annua, di cui il +7,5% solo nel mese di Novembre Con la raccolta netta del mese di Novembre, il gruppo Fineco ha s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Fineco: raccolta netta novembre 1 mld, da inizio anno 11,8 mld (RCO) - 23% rispetto a ottobre 2025

