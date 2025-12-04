Fineco chiude Novembre con €1 mld di raccolta asset gestiti a €520 mln componente amministrata a €538 mln e 1,79 milioni di clienti

Nel mese scorso la raccolta Fineco registra -23% rispetto a ottobre 2025, mentre il gruppo acquisisce quasi 180.000 nuovi clienti da inizio anno, con una crescita del 30% su base annua, di cui il +7,5% solo nel mese di Novembre Con la raccolta netta del mese di Novembre, il gruppo Fineco ha s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fineco chiude Novembre con €1 mld di raccolta, asset gestiti a €520 mln, componente amministrata a €538 mln e 1,79 milioni di clienti

Scopri altri approfondimenti

UN TRIS DI PARTITE CHIUDE IL NOVEMBRE BIANCAZZURRO! Tutt'altro che festività il giorno del Santo Patrono di Castelferretti per la SABINI che ha visto in campo ben tre formazioni. L'UNDER 15 di Giangiacomi (composta da 10 atleti "Sabini Castelferretti - facebook.com Vai su Facebook

MARKET VIEW: Wall Street chiude la peggior settimana da aprile. L’AI frena gli acquisti, dubbi sui dazi alla Corte Suprema USA. Crollano le esportazioni cinesi, Fed ancora prudente. Ne parliamo qui: youtube.com/watch?v=RxZTe-… #MarketView #NoiSiam Vai su X

Fineco: raccolta netta novembre 1 mld, da inizio anno 11,8 mld (RCO) - 23% rispetto a ottobre 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lo riporta ilsole24ore.com

Conti correnti Fineco a canone gratuito o azzerabile: le proposte del mese - Fineco si conferma tra le banche più complete e trasparenti, offrendo soluzioni adatte sia ai giovani che vogliono gestire il proprio denaro in autonomia, sia a chi cerca un conto evoluto con tutti i ... facile.it scrive