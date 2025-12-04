Fine settimana dell’Immacolata a Riccione | magia natalizia tra attrazioni mercatini e spettacoli

Riminitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il lungo fine settimana dellImmacolata a Riccione si presenta ricco e variegato, con eventi che spaziano dalla cultura al divertimento, passando anche per la solidarietà. La città si trasforma in un grande palcoscenico natalizio: la scenografia delle feste si completa con la Casetta di Babbo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

fine settimana dell8217immacolata a riccione magia natalizia tra attrazioni mercatini e spettacoli

© Riminitoday.it - Fine settimana dell’Immacolata a Riccione: magia natalizia tra attrazioni, mercatini e spettacoli

Altri contenuti sullo stesso argomento

fine settimana dell8217immacolata riccioneUn’Immacolata di festa: Riccione si accende per il Ponte con tante iniziative - Il lungo fine settimana dell’Immacolata a Riccione si presenta ricco e variegato, con eventi che spaziano dalla cultura al divertimento, passando anche per la solidarietà. altarimini.it scrive

fine settimana dell8217immacolata riccioneWeekend a Riccione: cosa fare in citta fino a domenica 23 novembre - Questa sera, giovedì 20 novembre alle 21, al Cinepalace Giometti di Riccione, per la rassegna “Riccione cinema d’autore”, verrà proiettato “Le città di pianura”, il road movie italiano presentato al ... Scrive altarimini.it

Estate formato weekend a Riccione: "In settimana si fatica" - Tasche del ceto medio sempre più vuote e trend della vacanza ’mordi e fuggi’ sempre più concentrata nei soli fine settimana. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Fine Settimana Dell8217immacolata Riccione