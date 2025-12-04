Fine settimana dell’Immacolata a Riccione | magia natalizia tra attrazioni mercatini e spettacoli
Il lungo fine settimana dell’Immacolata a Riccione si presenta ricco e variegato, con eventi che spaziano dalla cultura al divertimento, passando anche per la solidarietà. La città si trasforma in un grande palcoscenico natalizio: la scenografia delle feste si completa con la Casetta di Babbo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il fine settimana si annuncia buono per gli operatori, complice anche la manifestazione fieristica dedicata al fitness - facebook.com Vai su Facebook
Un’Immacolata di festa: Riccione si accende per il Ponte con tante iniziative - Il lungo fine settimana dell’Immacolata a Riccione si presenta ricco e variegato, con eventi che spaziano dalla cultura al divertimento, passando anche per la solidarietà. altarimini.it scrive
Weekend a Riccione: cosa fare in citta fino a domenica 23 novembre - Questa sera, giovedì 20 novembre alle 21, al Cinepalace Giometti di Riccione, per la rassegna “Riccione cinema d’autore”, verrà proiettato “Le città di pianura”, il road movie italiano presentato al ... Scrive altarimini.it
Estate formato weekend a Riccione: "In settimana si fatica" - Tasche del ceto medio sempre più vuote e trend della vacanza ’mordi e fuggi’ sempre più concentrata nei soli fine settimana. Scrive ilrestodelcarlino.it