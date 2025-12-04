Finalizzare di più? Non tocca solo alle punte

Ogni uomo ha una storia. E se quest’uomo fa il calciatore questa storia è sicuramente interessante, soprattutto se la sua origine è dall’altra parte del mondo, in un paese dove il pallone è una religione, portata un secolo e mezzo fa dagli inglesi ma ben presto inglobata e trasformata al ritmo di un tango suonato rigorosamente con il bandoneon. Leandro Chichizola, nella sala stampa del Braglia, restituisce agli astanti, con quel suo accento argentino, questa intrigante atmosfera degli antipodi e è quasi naturale chiedergli, prima di parlare del suo presente a Modena, delle sue origini calcistiche al River e di quelle sempre epiche sfide con gli ‘xeneises’ del Boca al Monumental. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

