Finale X Factor 2025 | PierC Delia e eroCaddeo il percorso verso il palco di Napoli

La finale di X Factor 2025 è alle porte: giovedì 4 dicembre, in prima serata, Piazza del Plebiscito a Napoli ospiterà lo scontro finale tra i quattro artisti rimasti in gara. Saranno loro a contendersi il titolo di vincitore: eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, Delia guidata da Jake La Furia, Rob seguita da Paola Iezzi e PierC, allievo di Francesco Gabbani. Scopriamo meglio chi sono e cosa li ha portati fino a questo momento. PierC: il musicalista di Casale Monferrato. PierC, nome d’arte di Piercesare Fagioli, ha 24 anni e proviene da Casale Monferrato, ma oggi vive a Milano. Diplomato al Conservatorio di Torino, ha costruito un percorso da attore di musical e cantante solista. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Finale X Factor 2025: PierC, Delia e eroCaddeo, il percorso verso il palco di Napoli

