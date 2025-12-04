Finale X Factor 2025 in diretta | chi vince? Superospiti Laura Pausini e Jason Derulo
Napoli, 4 dicembre 2025 - Il momento della finale è arrivato: in piazza del Plebiscito a Napoli si saprà chi avrà vinto X Factor 2025. Anche quest’anno, quindi, come nella passata edizione la finale si apre il più possibile al pubblico facendo scendere letteramente in piazza gli artisti arrivati all’ultimo atto. Per l’occasione, come è ormai tipico delle finali del programma, la serata è visibile in diretta tanto su Sky e in streaming su Now quanto in chiaro su Tv8. Ad essere arrivati in finale sono eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC di quella guidata da Francesco Gabbani, Rob della formazione di Paola Iezzi e Delia di quella capeggiata da Jake La Furia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
