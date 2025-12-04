Finale X Factor 2025 in diretta | chi vince? Superospiti Laura Pausini e Jason Derulo

Quotidiano.net | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 4 dicembre 2025 - Il momento della finale è arrivato: in piazza del Plebiscito a Napoli si saprà chi avrà vinto X Factor 2025. Anche quest’anno, quindi, come nella passata edizione la finale si apre il più possibile al pubblico facendo scendere letteramente in piazza gli artisti arrivati all’ultimo atto. Per l’occasione, come è ormai tipico delle finali del programma, la serata è visibile in diretta tanto su Sky e in streaming su Now quanto in chiaro su Tv8. Ad essere arrivati in finale sono eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC di quella guidata da Francesco Gabbani, Rob della formazione di Paola Iezzi e Delia di quella capeggiata da Jake La Furia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

finale x factor 2025 in diretta chi vince superospiti laura pausini e jason derulo

© Quotidiano.net - Finale X Factor 2025 in diretta: chi vince? Superospiti Laura Pausini e Jason Derulo

Approfondisci con queste news

finale x factor 2025Finale X Factor 2025 in diretta: chi vince? Superospiti Laura Pausini e Jason Derulo - In piazza del Plebiscito a Napoli si svolge l’ultimo atto della diciannovesima edizione del talent show condotto da Giorgia ... quotidiano.net scrive

finale x factor 2025X Factor 2025: La DIRETTA della Finale, chi sarà il vincitore? - X Factor 2025 è arrivato al suo gran finale, che bissa il suo appuntamento in Piazza Del Plebiscito a Napoli. Come scrive comingsoon.it

finale x factor 2025Dove vedere la finale di X Factor 2026 in diretta tv e streaming e come votare i finalisti - Stasera 4 dicembre va in scena la finalissima di X Factor 2025 da Piazza del Plebiscito a Napoli: ecco a che ora inizia lo show, dove vederlo in diretta ... Secondo fanpage.it

finale x factor 2025X Factor, la finale: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario, ospiti e regolamento (come funziona il televoto) - Stasera, direttamente dalla Piazza del Plebiscito di Napoli, andrà in scena la finale di X Factor 2025. Riporta ilmessaggero.it

finale x factor 2025X Factor, la finale stasera: dove vederlo in tv, cantanti, ospiti e come votare - Il 4 dicembre PierC, Delia, Rob ed EroCaddeo si giocano tutto in tre manche decisive, mentre il pubblico, unico vero giudice della serata, sceglierà in diretta il nuovo vincitore. msn.com scrive

finale x factor 2025X Factor 2025: stasera su Sky, TV8 e in Streaming su NOW le ultime 3 manche, il voto del pubblico e Laura Pausini ospite - Questa sera, alle 21 su Sky Uno, in simulcast e in chiaro su TV8 e in Streaming su NOW, X Factor 2025 si chiude gloriosamente con la Finalissima. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Finale X Factor 2025