Grande attesa per la finale di X Factor 2025 che si terrà, in diretta da Napoli, giovedì 4 dicembre 2025. Ognuno dei quattro giudici ( Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e Francesco Gabbani ) ha portato un suo concorrente ( Delia, Rob, EroCaddeo, PierC ) alla puntata decisiva che decreterà il vincitore del talent. Scopriamo insieme cosa hanno detto i giudici e la conduttrice Giorgia su questa finale che andrà in onda su Tv8, in chiaro, su Sky e in streaming su NOW. Finale di X Factor 2025, intervista ai giudici e a Giorgia. Saranno Laura Pausini e Jason Derulo gli ospiti della finale di X Factor 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Finale di X-Factor 2025, intervista ai giudici e a Giorgia: “Città meravigliosa e pubblico caloroso. Siamo molto amici”

