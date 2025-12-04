film perfetto per iniziare la stagione natalizia

il fascino intramontabile di “miracle on 34th street” come classico natalizio. Con l’avvicinarsi delle festività, torna alla ribalta un film che da quasi ottant’anni rappresenta un simbolo del cinema natalizio: “Miracle on 34th Street”. Diretto e scritto da George Seaton, questo capolavoro si distingue per la sua capacità di coniugare humor, profondità e un messaggio universale. La sua epoca di origine si mixa con intuizioni sociali che lo rendono sorprendentemente attuale, facendo di questo film una scelta perfetta per celebrare il Natale. La sua struttura narrativa, ricca di humor intelligente e spunti di riflessione, lo colloca tra i grandi classici di Hollywood, con due remake che cercano di rinnovarne lo spirito senza però eguagliare l’originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

