Figlie di pregiudicati e violente troppe gang
Basse di statura, esili e minute, un'apparenza da ragazzine indifese. In realtà delle vere e proprie erinni, talmente violente che, dopo avergli tirato in testa lo zaino contenente una bottiglia di vodka, hanno mandato al Policlinico con un grave trauma cranico un agente delle «Volanti» del commissariato Porta Ticinese. Un giovane che, a causa del fortissimo colpo ricevuto sul capo, per alcune ore ha accusato dei vuoti di memoria. E tutto per essere stato delicato con queste ragazzine, per aver avuto lo «scrupolo» di avvicinarle senza usare la forza, timoroso di poter fare loro del male solo per il fatto di essere un uomo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
