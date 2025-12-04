Fiera investimenti per 240 milioni | a Rho l’arena più grande d’Europa

Milano, 4 dicembre 2025 – Un’arena da 45mila spettatori in piedi: vuol dire la più grande d’Europa, davanti ai 40mila della parigina Défense, per non dire dei diciottomila dell’Unipol Arena di Bologna, dei quattordicimila dell’Unipol Forum di Assago, e pure dei sedicimila che ospiterà l’Arena Santa Giulia nella sua seconda vita dopo l’hockey olimpico. Che qualcosa in comune ce l’ha, con questo futuro ’Live Dome’, dato che l’impianto candidato a diventare un San Siro d’inverno si localizzerà nei padiglioni 13 e 15 della Fiera di Rho Pero appena unificati in ice park per ospitare il pattinaggio di velocità di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiera, investimenti per 240 milioni: a Rho l’arena più grande d’Europa

Contenuti che potrebbero interessarti

Bozzetti (Fiera Milano): "Laddove altri rallentano, noi acceleriamo, con €237 milioni di investimenti crediamo nel futuro di Milano e dell’Italia" Vai su X

Dal 27 al 29 novembre saremo a Frutech – Sicilia Fiera (Misterbianco, CT) insieme agli amici di TECNO GROUP LAB S.R.L. per raccontare come trasformare idee e investimenti in impianti, logistica, energia e digitalizzazione in piani economici solidi, finanziati - facebook.com Vai su Facebook

Fiera, investimenti per 240 milioni: a Rho l’arena più grande d’Europa - Milano, 4 dicembre 2025 – Un’arena da 45mila spettatori in piedi: vuol dire la più grande d’Europa, davanti ai 40mila della parigina Défense, per non dire dei diciottomila dell’Unipol Arena di Bologna ... Riporta ilgiorno.it

Fondazione Fiera Milano lancia il nuovo piano triennale da 237 milioni di investimenti - Tra le novità, il Live Dome, che sarà il palazzetto più grande d'Europa, e il nuovo Centro polifunzionale della Rai ... Come scrive milanofinanza.it

Fondazione Fiera Milano rilancia, investimenti per 237 milioni - Investimenti per 237 milioni di euro per rafforzare la competitività dei quartieri fieristici e congressuali, sostenere la rigenerazione urbana e ampliare le linee di business del gruppo. Da ansa.it

Fondazione Fiera Milano, piano triennale da 237 milioni - Un piano da 237 milioni di euro per rafforzare la competitività dei quartieri fieristici e congressuali, sostenere la rigenerazione urbana e dare nuova spinta allo sviluppo economico del territorio. Da ansa.it

Fondazione Fiera Milano investe 237 milioni e guarda al futuro - 2028 è un’assunzione di responsabilità verso Milano, la Regione Lombardia e il Paese. Come scrive msn.com

Fondazione Fiera Milano presenta il Piano triennale: investimenti per 237 milioni, indotto da oltre un miliardo l’anno - 2028, il presidente Bozzetti: "Mentre gli altri rallentano, noi acceleriamo". Scrive affaritaliani.it