Fiera investimenti per 240 milioni | a Rho l’arena più grande d’Europa

Ilgiorno.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 4 dicembre 2025 –   Un’arena da 45mila spettatori in piedi: vuol dire la più grande d’Europa, davanti ai 40mila della parigina Défense, per non dire dei diciottomila dell’Unipol Arena di Bologna, dei quattordicimila dell’Unipol Forum di Assago, e pure dei sedicimila che ospiterà l’Arena Santa Giulia nella sua seconda vita dopo l’hockey olimpico. Che qualcosa in comune ce l’ha, con questo futuro ’Live Dome’, dato che l’impianto candidato a diventare un San Siro d’inverno si localizzerà nei padiglioni 13 e 15 della Fiera di Rho Pero appena unificati in ice park per ospitare il pattinaggio di velocità di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

