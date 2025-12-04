Fiera di Natale a Campo di Marte

Domenica 7 dicembre torna l’appuntamento con lo shopping natalizio, ecco “Natale a Campo di Marte”. Il mercato, giunto alla sua tredicesima edizione, promosso e organizzato da ANVA – Confesercenti Firenze. L'iniziativa si terrà, per l’intera giornata, lungo Viale Paoli e Viale Fanti, nella zona. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze, torna Natale a Campo di Marte: il grande mercato allo stadio - L'appuntamento con Natale a Campo di Marte, organizzato da Confesercenti e Anva, è per domenica 7 dicembre, per l'intera giornata. Riporta 055firenze.it

