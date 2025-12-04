Fico alle prese con la nuova giunta cresce l’idea Sportiello

Tempo di lettura: 2 minuti Un lungo week-end attende il nuovo presidente della Regione Campania Roberto Fico, alle prese con la formazione della giunta che nominerà dopo la sua proclamazione ufficiale che avverrà prima di Natale. L’obiettivo è quello di arrivare a quella data con la giunta già definita. In questi giorni si susseguono i contatti con i leader nazionali del ‘Campo largo’, da Giuseppe Conte a Elly Schlein, da Angelo Bonelli a Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra. L’idea del nuovo governatore resta quella di lasciare gli eletti in Consiglio regionale, senza fare posto ai primi dei non eletti, costruendo una giunta di politici ed esperti che non hanno partecipato al voto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fico alle prese con la nuova giunta, cresce l’idea Sportiello

