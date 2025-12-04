Fiamma Olimpica giunta al Quirinale

18.42 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale la fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. Partita questa mattina da Atene, dove c'è stato il primo passaggio di consegne nelle mani di Giovanni Malagò (Fondazione Milano-Cortina 2026) e gli atleti Jasmine Paolini e Filippo Ganna, il fuoco olimpico è stato trasportato con una lanterna a olio a bordo di un volo Ita Airways. Breve cerimonia al Quirinale dove proprio la tennista ha consegnato la lanterna al presidente Mattarella. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

