Le grandi vetrate della rinnovata palazzina di “ Fhp Group “ lasciano correre lo sguardo a 360 gradi: dal mare alle Apuane, dalle banchine dove si incrociano blocchi di marmo e grosse bobine d’acciaio, maxi turbine e tubazioni, alla zona industriale dove si posa sulle aree ancora dismesse che potrebbero dare continuità a un porto in cerca di spazio vitale per continuare a crescere. E crescere anche a Marina di Carrara è l’obiettivo di “Fhp Group“ che qui è nata per diventare poi il primo network integrato di servizi nel settore della logistica delle rinfuse, con 9 terminal in gestione in sei porti, 4 aree intermodali, 10 milioni di tonnellate di merci movimentate ogni anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Fhp‘ punta a crescere. Trattative sulle aree . Nel mirino l’ex Rumianca