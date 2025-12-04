Festività natalizie collaborazione tra Terme di Riolo e Ravenna Card | benessere e shopping insieme

Ravennatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A dicembre la Ravenna Card si lega al mondo del benessere grazie a un accordo con le Terme di Riolo. Le Terme hanno contribuito al successo dell'iniziativa, acquistando 600 Ravenna Card che saranno donate ai primi 20 clienti ogni giorno, a partire dal mese dicembre e per tutte le festività. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

festivit224 natalizie collaborazione tra terme di riolo e ravenna card benessere e shopping insieme

© Ravennatoday.it - Festività natalizie, collaborazione tra Terme di Riolo e Ravenna Card: benessere e shopping insieme

Altre letture consigliate

festivit224 natalizie collaborazione termeFestività natalizie, collaborazione tra Terme di Riolo e Ravenna Card: benessere e shopping insieme - Le Terme hanno contribuito al successo dell'iniziativa, acquistando 600 Ravenna Card che saranno donate ai primi 20 clienti ogni giorno, a partire dal mese dicembre e per tutte le festività natalizie, ... Segnala ravennatoday.it

festivit224 natalizie collaborazione termeTelese Terme accende la magia del Natale: al via un mese di eventi per tutta la comunità - Telese Terme si prepara a vivere la magia del Natale con un ricco calendario di iniziative organizzate dalla Pro Loco Telesia, in collaborazione con il Comune di Telese Terme, che animeranno la città ... Secondo ntr24.tv

festivit224 natalizie collaborazione termeTelese Terme accende la magia del Natale: al via un mese di eventi, luci e tradizioni per tutta la comunità - Telese Terme si prepara a vivere la magia del Natale con un ricco calendario di iniziative organizzate dalla Pro Loco Telesia, in ... Secondo sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Festivit224 Natalizie Collaborazione Terme