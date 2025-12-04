Festival di Sanremo Gianluca Grignani | ‘Ho dei nuovi brani ma non li regalo più’

Milano, 4 dicembre 2025 – ''Se ho mandato un pezzo per Sanremo? No, perché avrei dovuto? Ci sarebbero anche dei brani ma quando sono andato al Festival con “ Quando mi manca il fiato” nel 2023 non sono stato neanche premiato della critica, non gli regalo più un mio brano''. Lo ha detto Gianluca Grignani, incontrando la stampa a Milano per presentare la riedizione di “Destinazione Paradiso” in occasione dei 30 anni. Il ritorno ai live. Nel 2026 Gianluca Grignani tornerà sulle scene live con “ Verde Smeraldo - Residui di Rock'n'Roll”, due concerti in programma il 25 maggio 2026 all'Alcatraz di Milano e il 27 maggio 2026 all' Atlantico di Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festival di Sanremo, Gianluca Grignani: ‘Ho dei nuovi brani, ma non li regalo più’

